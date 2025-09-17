La banda de José, 'el del Buque', coordinaba envíos de cocaína de Sudamérica a Gran Canaria en barcos

José Ramón A. C., ‘el del Buque’, no ha caído solo. La Brigada Central de Estupefacientes (Udyco) le pisaba los talones desde hace meses por sus vínculos con el tráfico de drogas. Junto a su compinche Raúl E. Q. decidió entregarse el lunes por la tarde en la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Y el martes por la mañana, solo medio día después, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a quince individuos, miembros de su banda y responsables, presuntamente, de introducir cocaína procedente de Sudamérica en la Isla y coordinar cargamentos de hachís.

La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario, continúa abierta y no se descarta que se realicen nuevas detenciones en las próximas horas.

Desde primera hora de la mañana, agentes de la Udyco, la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Canarias y la Guardia Civil se desplegaron, de manera coordinada, en Las Palmas de Gran Canaria, Telde y La Gomera para sorprender a los investigados y realizar una veintena de entradas y registros en viviendas, establecimientos, garajes y embarcaciones. Fue en la capital grancanaria donde se practicaron la mayoría de arrestos e inspecciones: Almatriche Bajo —donde ahora tenía fijado su domicilio ‘el del Buque’—, Mesa y López, Escaleritas, La Ballena, La Isleta, Las Rehoyas, Casa Ayala y el risco de San Juan.

En Telde, los agentes realizaron dos entradas y otra en La Gomera, de donde procede uno de los detenidos. Trasladados ya a los calabozos de la Jefatura, los agentes tomaron declaración a todos los arrestados, antes de su pase a disposición judicial, previsto entre el miércoles y el jueves.

Además de las viviendas de la organización, los agentes registraron también la pescadería Nasamar, en el Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria, vinculada a Samuel C. T., otro de los presuntos líderes de la trama —junto a José y Raúl— y encargado de la financiación. También se detuvo a su hermano Agustín C. T., responsable presuntamente de algunas de las travesías. Los pilotos habrían sido los hermanos Cristo C. L. y Kevin Domingo C. L., uno arrestado en Las Palmas y el otro en Telde.

Otros detenidos son Sebastián M. M., su hermano Doramas, Abdellah K., Pedro da Silva B. S., Adexe M. M., Antonio Francisco S. R. y Alejandro R. G. Sus funciones estarían relacionadas con la logística y mecánica para los barcos.

‘El del Buque’ permanece en dependencias de la Policía Nacional desde su entrega. Acudió a comisaría sabiendo que su arresto era inminente y lo hizo, posiblemente, buscando un acuerdo de colaboración que le permita reducir condena.

De 39 años, apodado así por la zona de Schamann donde nació, el Buque de Guerra, ya fue condenado en 2013 a dos años de cárcel por tráfico de drogas, aunque no ingresó en prisión por carecer de antecedentes.

Hace solo medio año, el 12 de marzo, dos encapuchados secuestraron a su mujer e hijo en El Salobre en un ajuste de cuentas por el robo de 502 kilos de cocaína de un cargamento de casi 2.000 que entró por el Puerto de La Luz. Los autores se identificaron como el “cártel ruso de El sol” y exigieron dinero en criptomonedas.

El coche empleado en el secuestro, un Audi Q3, pertenecía a Antonio Francisco S. R., detenido este martes. La familia fue liberada 48 horas después en Marzagán, tras un supuesto pago de más de 300.000 euros en criptomonedas. Un mes y medio después, la Policía detuvo a cinco personas, tres de ellas ya en prisión.