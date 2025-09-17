La familia de James Nunan, el británico desaparecido en Las Canteras, viaja a Gran Canaria: «Hace un mes que no sabemos nada»

Hace un mes que el rastro de James Nunan, británico de 34 años, se esfuma en Las Palmas de GranCanaria. Un pub irlandés y un restaurante de kebabs en La Puntilla fueron los últimos sitios en los que lo vieron con vida. Allí usó su tarjeta bancaria, que no ha vuelto a registrar movimientos: eran las 22.39 horas del 18 de agosto. Desde entonces, la nada.

El padre de ‘Jemsie’, como ellos lo llaman, también de nombre James Nunan; su madre, Maura Norton; su tía, Joan; y su hermana, Nikita Goddard, han viajado a Gran Canaria en busca de respuestas. «No tenemos ninguna pista. No sabemos nada de él desde hace cuatro semanas. Nos mantenemos positivos, pero cada día que pasa es más complicado», explican a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas.

James llegó en agosto a Gran Canaria bordo de su velero Kehaar, un barco que hace un año que compró con el propósito de dar la vuelta al mundo y con el que en marzo comenzó su travesía desde Eslovenia, acompañado por su perra Thumbelina (Pulgarcita). Llegar, al menos, a Brasil era su objetivo. «Casi todos los días se comunicaba con nuestra madre, le decía dónde estaba, lo que hacía... Incluso la tarde del 18 hizo un directo en sus redes sociales desde El Confital. Después de eso, no ha vuelto a contactar», cuenta su hermana.

Esa noche sí se sabe que James estuvo bebiendo en el Paddy’s Anchor, un pub de la calle Sagasta, a pie de Las Canteras, junto a su perra, y que luego, pasadas las 22.30 horas, se dirigió a un kebab de la calle Juan Rejón. En la puerta dejó a Pulgarcita y también una mochila con sus pertenencias, entre otras —dice su familia—, un bote hinchable que usaba para llegar a su velero. Lo había atracado con su ancla cerca de El Confital, no en ningún puerto de la ciudad. «Esa mochila, alguien se la roba», afirma el padre.

Y ahí surge la primera incógnita de la familia: «¿Cómo regresó al barco si le quitaron la mochila en la que llevaba esa lancha? ¿A nado? ¿Alguien lo llevó?», se pregunta Nikita: «Nadie volvió a verlo esa noche». Pero las incógnitas sobre qué paso ese 18 de agosto no terminan aquí. En el restaurante de comida rápida James lleva una pequeña bolsa atada del cuello con su pasaporte en el interior. Esa bolsa y el pasaporte tampoco han sido localizados.

James Nunan, en su velero, en julio / LP/DLP

«Nos dicen que el 19 de agosto a las 6.15 horas lo vieron en la comisaría del Puerto para denunciar el robo o la pérdida de la documentación. De hecho, en su barco encuentran la denuncia, pero no sabemos si realmente fue él u otra persona haciéndose pasar por él», añade la hermana, que ha solicitado a la Guardia Civil —a cargo de la investigación— las cámaras de seguridad de la comisaría para comprobar que su hermano, el día 19, seguía en la Isla y estaba vivo.

Tras cuatro días sin noticias de James, el 22 de agosto denunciaron su desaparición en Reino Unido. Tres días más tarde, el 25, la Guardia Civil recibió una llamada de alerta de Salvamento Marítimo tras detectar un velero sin tripulación a cincuenta millas al sur de Gran Canaria. Ese velero era el Kehaar y a bordo solo estaba Pulgarcita, en buen estado.

«Jemsie planeaba ir a Lanzarote. No sabemos si lo hizo, pero al menos tuvo que navegar desde Las Canteras, donde su barco estaba el 18, hasta el sur de Gran Canaria», relata la familia, con las pocas pruebas con las que cuenta tras 30 días de silencio.

«Hay muchas cosas que no entendemos», subraya el padre, James. La Guardia Civil les ha revelado que el GPS del barco emitió señal el día 20 y se registraron coordinadas a unos veinte kilómetros de la Isla, por lo que tuvo que estar navegando al menos dos días después de que lo viesen en la capital.

La perra, en buen estado

«La perra apareció bien, no estaba famélica y en el barco no había excrementos. Aunque James estuviera con ella hasta ese día 20, a Pulgarcita la encuentran el 25, y después de cinco días debería estar hambrienta. No sabemos cómo puede ser, si alguien la estuvo alimentando o si lo hizo James hasta el mismo día que localizaron el velero y le pasó algo», especula la familia. Todas las hipótesis están abiertas: desde una caída al mar, un accidente involuntario o un suceso provocado.

Lo que también les preocupa es que en el barco no había rastro de la nevera que ‘Jemsie’ tenía y que su iPad y teléfono móvil estaban rotos dentro de la embarcación. El velero estaba con el motor apagado.

Este martes, Nikita y James —acompañados de Paul, un amigo británico que los acoge en Gran Canaria— se reunieron con el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y mandos de la Guardia Civil en la sede de la Delegación, a quienes manifestaron sus dudas y preocupaciones. La familia pide, además de la revisión de las cámaras de la comisaría, que se cotejen los dispositivos de la ciudad y que se solicite el posicionamiento del teléfono de ‘Jemsie’ para poder trazar sus últimos pasos y arrojar luz a su desaparición.

«Si alguien tiene alguna información, por favor, que la comparta; cualquier detalle, por pequeño que sea. Si alguien lo vio desde el 19, si alguien sabe cómo pudo haber regresado sin su bote inflable... Cualquier cosa. O incluso si esa noche del 18 alguien estuvo en el entorno del pub Paddy’s Anchor y tiene algún vídeo que podamos revisar», demanda la hermana, que se aferra a la esperanza de obtener alguna respuesta y nueva pista que dé impulso a la investigación.

La Guardia Civil mantiene abierto el caso por desaparición. El velero de James, vacío, sigue atracado en el puerto de Arguineguín. Y su familia, que debe regresar a Reino Unido tras dos semanas en Gran Canaria, ya planea volver a la Isla para seguir buscando a ‘Jemsie’.