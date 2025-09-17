Vuela su dron cerca del Aeropuerto de Fuerteventura y acaba sancionado

La Guardia Civil del Aeropuerto de Fuerteventura, bajo la dependencia funcional del Administrador de Aduanas e II.EE de la Agencia Tributaria, identificaron y sancionaron al piloto de un dron que se encontraba realizando vuelos no autorizados en Playa Blanca (Puerto del Rosario), a menos de dos kilómetros de la cabecera norte del Aeropuerto de Fuerteventura, estando dentro del ATZ del aeródromo (zona bajo permanente control de tráfico aéreo).

Un aviso ciudadano alertó a la Guardia Civil sobre la presencia de un dron que sobrevolaba a escasa altura, aproximadamente 20 metros, a un grupo de surfistas. Esta práctica, además de infringir la normativa relativa al uso de aeronaves no tripuladas en zonas de tránsito aéreo, generaba una situación de riesgo para la integridad de las personas, ya que una eventual caída del dispositivo podía ocasionar daños.

Hasta el lugar se trasladó una patrulla de la especialidad de Fiscal y Fronteras del Aeropuerto de Fuerteventura, que confirmó que la aeronave no tripulada se encontraba operando en un espacio aéreo restringido, sin autorización alguna. El dispositivo, un dron de la marca DJI, modelo Mini 2 Pro y de 249 gramos de peso.

Infracción muy grave

Los hechos constituyen una infracción muy grave conforme al artículo 48.3 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, por el incumplimiento de las limitaciones operativas en materia de servidumbres aeronáuticas y uso del espacio aéreo.

La Guardia Civil ha recordado que el vuelo de drones en las proximidades de aeropuertos está estrictamente prohibido salvo autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Este tipo de prácticas no solo supone un riesgo directo para la seguridad, al interferir potencialmente en maniobras de aproximación y despegue de aeronaves, sino que además puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 90.001 y los 225.000 euros.

Asimismo, se insiste en que los operadores de drones tienen la obligación de conocer y respetar la normativa europea y nacional vigente, en particular el Reglamento (UE) 2019/947 que regulan el uso seguro de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS).

Con esta intervención, la Guardia Civil reafirma su compromiso en la vigilancia y control del espacio aéreo en las inmediaciones de los aeropuertos canarios, garantizando la seguridad de los pasajeros, tripulaciones y operaciones aéreas.