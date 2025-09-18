Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente múltiple obliga a cerrar tres carriles y colapsa la GC-1 a la altura de La Pardilla

Se han generado fuertes retenciones en la vía dirección Las Palmas de Gran Canaria

Imagen del accidente múltiple.

Imagen del accidente múltiple. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente múltiple ocurrido a primera hora de la tarde de este jueves en la GC-1 ha obligado al cierre de tres carriles, provocando fuertes retenciones en la vía.

El siniestro tuvo lugar a la altura de La Pardilla, en dirección Las Palmas de Gran Canaria. Y, aunque el carril de la derecha ya está abierto, el tráfico continúa colapsado con grandes colas hasta la altura del Aeropuerto de Gran Canaria.

Por el momento se desconoce el estado de los ocupantes de los vehículos implicados.

La Guardia Civil asiste un accidente en la GC-1 a la altura de La Pardilla

La Guardia Civil asiste un accidente en la GC-1 a la altura de La Pardilla / LA PROVINCIA

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil, sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y personal de la Unidad de Salvamento y Emergencias (Salva - Emer).

Habrá ampliación

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
  2. La banda de José, 'el del Buque', coordinaba envíos de cocaína de Sudamérica a Gran Canaria en barcos
  3. El calor y el polvo en suspensión se mantienen hasta el fin de semana
  4. Carnes a la brasa y pizzas al estilo del oeste, la nueva oferta gastronómica de Las Ramblas Centro
  5. ¿Cuáles son los servicios mínimos por la huelga del transporte interurbano en la provincia de Las Palmas?
  6. Un ladrón persigue y agrede a una anciana en el portal de un edificio de Schamann para robarle el bolso
  7. “Quítame de esa lista”: el zasca del exganador de OT Sergio Rivero que se ha hecho viral
  8. Binter lanza 'un mensaje de tranquilidad' a los músicos canarios ante la normativa que obliga a facturar sus instrumentos: 'Todo volverá a ser como antes

La Policía Nacional desmantela una red de tráfico de drogas en Puerto del Rosario

La Policía Nacional desmantela una red de tráfico de drogas en Puerto del Rosario

Un accidente múltiple obliga a cerrar tres carriles y colapsa la GC-1 a la altura de La Pardilla

Un accidente múltiple obliga a cerrar tres carriles y colapsa la GC-1 a la altura de La Pardilla

La familia de James Nunan, el británico desaparecido en Las Canteras, viaja a Gran Canaria: «Hace un mes que no sabemos nada»

La familia de James Nunan, el británico desaparecido en Las Canteras, viaja a Gran Canaria: «Hace un mes que no sabemos nada»

Un helicóptero de Salvamento Marítimo rescata a dos hombres de una zódiac hundida cerca del Sáhara

Un helicóptero de Salvamento Marítimo rescata a dos hombres de una zódiac hundida cerca del Sáhara

Apuñalan a un hombre por un ajuste de cuentas en La Herradura en Telde

Apuñalan a un hombre por un ajuste de cuentas en La Herradura en Telde

Un ladrón persigue y agrede a una anciana en el portal de un edificio de Schamann para robarle el bolso

Un ladrón persigue y agrede a una anciana en el portal de un edificio de Schamann para robarle el bolso

La banda de José, 'el del Buque', coordinaba envíos de cocaína de Sudamérica a Gran Canaria en barcos

La banda de José, 'el del Buque', coordinaba envíos de cocaína de Sudamérica a Gran Canaria en barcos

Agrede a una mujer de 74 años para robarle el bolso y huye en Las Palmas de Gran Canaria

Agrede a una mujer de 74 años para robarle el bolso y huye en Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents