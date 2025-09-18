Un accidente múltiple obliga a cerrar tres carriles y colapsa la GC-1 a la altura de La Pardilla

Un accidente múltiple ocurrido a primera hora de la tarde de este jueves en la GC-1 ha obligado al cierre de tres carriles, provocando fuertes retenciones en la vía.

El siniestro tuvo lugar a la altura de La Pardilla, en dirección Las Palmas de Gran Canaria. Y, aunque el carril de la derecha ya está abierto, el tráfico continúa colapsado con grandes colas hasta la altura del Aeropuerto de Gran Canaria.

Por el momento se desconoce el estado de los ocupantes de los vehículos implicados.

La Guardia Civil asiste un accidente en la GC-1 a la altura de La Pardilla / LA PROVINCIA

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil, sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y personal de la Unidad de Salvamento y Emergencias (Salva - Emer).

Habrá ampliación