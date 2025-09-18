Apuñalan a un hombre por un ajuste de cuentas en La Herradura en Telde

Un hombre de 45 años ha sido apuñalado a primera hora de la mañana de este jueves en el barrio de La Herradura, en el municipio grancanario de Telde.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió a las 7.12 horas un aviso de la localización de un varón con heridas de arma blanca en la rotonda de acceso a La Herradura.

La víctima, informan fuentes del Cecoes, resultó herida de carácter moderado por cortes en miembro superior e inferior y también tiene un traumatismo facial.

Traslado al Hospital Insular de Gran Canaria

Una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó al lugar para atender al apuñalado y lo evacuó hasta el Hospital Insular de Gran Canaria.

Hasta la zona acudieron también efectivos de la Policía Nacional y Policía Local de Telde.

Un ajuste de cuentas

Varios testigos llamaron a la Sala Operativa del 091 de la Policía Nacional sobre las 7.15 horas de este jueves y alertaron de que había una persona herida en la vía pública, señalan desde ese cuerpo policial.

Según las primeras investigaciones policiales, agresor (ya ha sido identificado) y víctima se conocen y se baraja un ajuste de cuentas como motivo de la agresión con arma blanca.

Habrá ampliación.