Un helicóptero de Salvamento Marítimo rescata a dos hombres de una zódiac hundida cerca del Sáhara

La lancha neumática se hundía a unos 166 kilómetros al sureste de Gran Canaria y a unos 55 al norte de Cabo Bojador

Imagen de archivo del Helimer 206 de Salvamento Marítimo

Imagen de archivo del Helimer 206 de Salvamento Marítimo / Salvamento Marítimo

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado a dos hombres que iban a bordo de una lancha neumática que se hundía a unos 166 kilómetros al sureste de Gran Canaria y a unos 55 al norte del Cabo Bojador (Sahara).

Salvamento Marítimo no ha podido precisar con la información disponible hasta ahora de qué tipo de urgencia se trata, pero fuentes de los servicios de emergencia han indicado a EFE que uno de los rescatados tiene nombre español y el otro, marroquí.

Traslado a Gran Canaria

Los dos se encuentran bien y vuelan con sus rescatadores hacia el aeropuerto de Gran Canaria.

El aviso se recibió sobre las 7.25 horas y, en principio, iba a atenderlo el Centro de Salvamento de Rabat (Marruecos).

Sin embargo, la alerta decía que la neumática tenía sus dos flotadores desinflados y, por urgencia, finalmente se decidió movilizar desde Gran Canaria al helicóptero Helimer 215 y desviar a dos mercantes en ruta.

