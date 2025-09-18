Un ladrón persigue y agrede a una anciana en el portal de un edificio de Schamann para robarle el bolso

Ocurrió el 25 de agosto en el barrio de Schamann en Las Palmas de Gran Canaria. Un ladrón —de 58 años y conocido por las autoridades por los antecedentes que acumula— se cruzó con la calle con una mujer, de 74 años, y decidió que sería la próxima persona a la que asaltar. La creyó la víctima perfecta del robo: mayor, sola y con dificultades para caminar. Vulnerable. El objetivo era quitarle el bolso que llevaba. Y para hacerlo, no dudó en atacarla, lesionarla y huir. La Policía Nacional ha logrado identificarlo y detenerlo.

La secuencia de los hechos se desencadena en el portal de un edificio, cuando la afectada regresaba a su vivienda. El delincuente, que acumula antecedentes policiales por otros robos con violencia y hurtos, accedió con ella al interior del inmueble, la siguió y, antes de que llegase a los ascensores, la atacó tirándole del bolso para robárselo. Esto provocó que la víctima, que necesita un andador para caminar, perdiese el equilibrio y cayera de espaldas al suelo sufriendo un fuerte golpe.

Pese a estar ya tirada en el rellano y solicitar ayuda, el agresor continuó tirando del bolso, y llegó a arrastrarla un par de metros. Fue la intervención de un vecino, que justo salía del ascensor, lo que logró frenar el asalto y provocó que el autor huyera a la carrera.

Como consecuencia del robo, la anciana sufrió heridas que la llevaron a permanecer varios días en la cama. Mientras tanto, la Policía Nacional comenzó una investigación. El portal del edificio dispone de cámaras de seguridad que grabaron todo el ataque y la cara del ladrón, tal y como puede verse en el vídeo que acompaña esta información.

Los agentes lograron identificarlo y la semana pasada lo localizaron en la vía pública, donde lo detuvieron por un delito de robo con violencia. En el momento del arresto, llevaba varios objetos que acababa de sustraer. El ladrón fue puesto a disposición judicial.