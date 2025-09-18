La Policía Nacional desmantela una red de tráfico de drogas en Puerto del Rosario

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la localidad de Puerto del Rosario (capital de Fuerteventura), tras una investigación que culminó con la detención de cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 23 y 28 años.

La operación comenzó el pasado 5 de abril, cuando un joven de 23 años fue sorprendido en el interior de un contenedor prefabricado dedicado a la elaboración de crack.

Este primer arresto permitió a los agentes iniciar una investigación más amplia sobre una red local implicada en la adquisición, preparación y distribución de diferentes sustancias ilícitas, principalmente cocaína, crack y hachís.

La Policía Nacional desarticula en Puerto del Rosario una organización dedicada al tráfico de drogas / P. N.

Registros e incautaciones durante la operación policial

Durante la investigación, los agentes constataron que los miembros de la organización usaban vehículos para el traslado de drogas y la celebración de reuniones relacionadas con el tráfico ilegal, actuando como un eslabón crucial en la estructura criminal.

Gracias a las pesquisas realizadas, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en viviendas vinculadas a los investigados. Como resultado de estas intervenciones, la Policía Nacional incautó 3.651 gramos de hachís, 1.066 gramos de cocaína y 445 gramos de marihuana, además de 47 pastillas anabolizantes, 39.164 euros en efectivo, varias armas blancas y material para la manipulación y pesaje de droga. También fueron intervenidos dos vehículos empleados para la distribución de estupefacientes.

Las actuaciones finalizaron con la puesta a disposición judicial de los detenidos, decretándose el ingreso en prisión inmediata de los dos principales investigados.

Refuerzo en la lucha contra el tráfico de drogas

Con este operativo, la Policía Nacional declara completamente desmantelados dos puntos de venta activos de sustancias ilícitas en Puerto del Rosario, reafirmando así su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas en las islas.

La labor policial continúa orientada a erradicar este tipo de delitos que afectan directamente a la seguridad y la salud de la ciudadanía.