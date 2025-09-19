Detenidos dos hombres en el hospital por tentativa de homicidio tras una violenta reyerta en Arrecife.

Dos personas han sido detenidas este jueves en Arrecife (Lanzarote) como presuntas autoras de un delito de tentativa de homicidio tras una reyerta con armas blancas ocurrida en el barrio de Argana Alta, una zona residencial situada en la periferia de la capital conejera.

Según ha informado la Policía Local de Arrecife, el aviso se recibió a las 11:48 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias, alertando sobre una pelea violenta en la calle Malagueña, con al menos dos personas heridas por arma blanca, ha informado el Ayuntamiento de Arrecife.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron patrullas de la Policía Local, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, que atendieron a uno de los varones heridos en el lugar. El segundo implicado fue trasladado al hospital por familiares.

Detención y custodia en el hospital

Ambos presentaban heridas de gravedad, y uno de los implicados tenía un profundo corte en el cuello, lo que obligó a una intervención médica urgente en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en la capital lanzaroteña.

Una vez en el centro hospitalario, la Policía Nacional procedió a la detención de ambos hombres por tentativa de homicidio. Los dos continúan ingresados bajo custodia policial. Los dos arrestados "tienen amplios antecedentes penales", señalan fuentes cercanas a la investigación.

La investigación sigue abierta

La investigación sigue abierta y, según fuentes policiales, no se descarta la participación de más personas en la pelea. El Cuerpo Nacional de Policía continúa recabando información y realizando diligencias.

El suceso ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, donde no es frecuente este tipo de incidentes violentos. La Policía pide colaboración ciudadana para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en el barrio.