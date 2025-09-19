Una guagua se incendia en una avenida del sur de Lanzarote
El incidente ha tenido lugar este viernes en la Avenida Papagayo, en la localidad turística de Playa Blanca
Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote se han desplazado hasta la Avenida Papagayo, en la localidad turística de Playa Blanca (municipio de Yaiza), en Lanzarote, para sofocar el incendio de una guagua que se ha producido este viernes.
El vehículo ardía en su totalidad en una de las vías principales más transitadas de Playa Blanca, a la altura de las oficinas de Get You Holidays. "Parece que estaba estacionada y entró en combustión", señalan desde el Consorcio.
Una enorme columna de humo negro era visible en los alrededores del suceso. Varios coches que estaban estacionados junto al autobús también resultaron calcinados.
Sin pasajeros en el interior
Afortunadamente, no había nadie en su interior, señalan desde el Consorcio de Emergencias. Como consecuencia del fuego, desde varios metros de distancia se escuchaba el sonido de explosiones procedentes del bus.
Un testigo dio la alerta a las 14.52 horas de que la guagua estaba envuelta en llamas. Por ahora se desconocen las causas del incendio.
Habrá ampliación
