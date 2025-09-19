Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una guagua se incendia en una avenida del sur de Lanzarote

El incidente ha tenido lugar este viernes en la Avenida Papagayo, en la localidad turística de Playa Blanca

Incendio de una guagua en Lanzarote

Incendio de una guagua en Lanzarote

La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote se han desplazado hasta la Avenida Papagayo, en la localidad turística de Playa Blanca (municipio de Yaiza), en Lanzarote, para sofocar el incendio de una guagua que se ha producido este viernes.

El vehículo ardía en su totalidad en una de las vías principales más transitadas de Playa Blanca, a la altura de las oficinas de Get You Holidays. "Parece que estaba estacionada y entró en combustión", señalan desde el Consorcio.

Una enorme columna de humo negro era visible en los alrededores del suceso. Varios coches que estaban estacionados junto al autobús también resultaron calcinados.

Incendio de una guagua en Lanzarote

Incendio de una guagua en Lanzarote

Ver galería

Incendio de una guagua en Lanzarote / La Provincia

Sin pasajeros en el interior

Afortunadamente, no había nadie en su interior, señalan desde el Consorcio de Emergencias. Como consecuencia del fuego, desde varios metros de distancia se escuchaba el sonido de explosiones procedentes del bus.

Incendio de guagua en la Avenida Papagayo, en Playa Blanca (Yaiza)

Incendio de guagua en la Avenida Papagayo, en Playa Blanca (Yaiza) / La Provincia

Un testigo dio la alerta a las 14.52 horas de que la guagua estaba envuelta en llamas. Por ahora se desconocen las causas del incendio.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación

TEMAS

  1. Un accidente múltiple en La Pardilla colapsa la GC-1 más de cinco horas
  2. Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
  3. Dos mujeres apuñalan a un hombre tras una riña en un supermercado en Las Palmas de Gran Canaria
  4. La familia de James Nunan, el británico desaparecido en Las Canteras, viaja a Gran Canaria: «Hace un mes que no sabemos nada»
  5. Un ladrón persigue y agrede a una anciana en el portal de un edificio de Schamann para robarle el bolso
  6. Apuñalan a un hombre por un ajuste de cuentas en La Herradura en Telde
  7. Tiempo para el viernes en Canarias: posibles tormentas, más calima y fuerte calor
  8. Un clima insólito de 40 grados, lluvia, calima y tormentas recibe al otoño en Canarias

Rescatan a un joven de 18 años cuando estaba a punto de ahogarse en Telde

Rescatan a un joven de 18 años cuando estaba a punto de ahogarse en Telde

Una guagua se incendia en una avenida del sur de Lanzarote

Una guagua se incendia en una avenida del sur de Lanzarote

Detenidos dos hombres en el hospital por tentativa de homicidio tras una violenta reyerta en Arrecife

Detenidos dos hombres en el hospital por tentativa de homicidio tras una violenta reyerta en Arrecife

Herido grave por arma blanca en una reyerta en Lanzarote

Herido grave por arma blanca en una reyerta en Lanzarote

Un accidente múltiple en La Pardilla colapsa la GC-1 más de cinco horas

Un accidente múltiple en La Pardilla colapsa la GC-1 más de cinco horas

Golpe al narcotráfico en Canarias: 17 detenidos en la banda de José 'el del Buque', una de las más activas de España

Golpe al narcotráfico en Canarias: 17 detenidos en la banda de José 'el del Buque', una de las más activas de España

Dos mujeres apuñalan a un hombre tras una riña en un supermercado en Las Palmas de Gran Canaria

Dos mujeres apuñalan a un hombre tras una riña en un supermercado en Las Palmas de Gran Canaria

Un encapuchado atraca una carnicería de Tamaraceite para robar una báscula y olvida el cuchillo antes de huir

Un encapuchado atraca una carnicería de Tamaraceite para robar una báscula y olvida el cuchillo antes de huir
Tracking Pixel Contents