Herido grave por arma blanca en una reyerta en Lanzarote

El afectado, que también sufrió policontusiones, fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 30 años se encuentra en estado grave tras ser haber sufrido varias heridas por arma blanca en la calle Malagueña de Arrecife (Lanzarote).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, a las 11:41 horas se recibía la alerta de una reyerta entre dos personas en la vía pública.

En ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios y, a la llegada de los sanitarios, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a unos de los afectados con lesiones graves y, una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia al centro sanitario.

Además de las heridas por arma blanca, el afectado sufrió también policontusiones de carácter grave, por lo que fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa.

El otro afectado abandonó el lugar de los hechos en un vehículo particular antes de la llegada del dispositivo de emergencia.

Por su parte, los cuerpos policiales realizaron las diligencias correspondientes.

