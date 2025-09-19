Dos mujeres apuñalan a un hombre tras una riña en un supermercado en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos mujeres —de 21 y 35 años— por apuñalar a un hombre tras una riña en el interior de un supermercado de la calle León y Castillo. Las dos arrestadas están acusadas de un presunto delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron este lunes a las 11.30 horas. Las dos mujeres, según ha podido saber este diario a través de declaraciones de testigos, bajaron de la calle Molino de Viento, en el barrio de Arenales, en el que residen, y fueron directas hacia el establecimiento comercial. Al parecer sabían que allí encontrarían al hombre que buscaban, aunque no es trabajador de la tienda de alimentación.

Dentro del comercio, se acercaron directamente a él y, tras una riña, lo apuñalaron. El afectado sufrió varias heridas por arma blanca, sin que revistan gravedad. Los testigos de la agresión dieron la voz de alarma a las autoridades y a la zona acudieron agentes de la Policía Nacional y efectivos médicos de emergencias, que lo asistieron.

El herido, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, ha rechazado colaborar con los investigadores y no ha querido declarar acerca de las causas de la agresión. Por el modo en el que se produjo el ataque, todo indica que las autoras y el herido se conocían y que tenían rencillas previas. Las heridas que sufre no revisten gravedad.

La Policía localizó a las dos agresoras —de origen sudamericano– en las inmediaciones y procedió de inmediato a su detención. Se les intervino un cuchillo y una navaja.

Otro ataque en Telde

Este jueves, tan solo 72 horas después de esta primera agresión en la capital, un hombre de 45 años fue víctima de un apuñalamiento, esta vez, en la zona de La Herradura de Telde. Sobre las 7.10 horas, sufrió un fuerte golpe en la cara y dos puñaladas en los muslos y tuvo que ser trasladado al Hospital Insular, aunque no se teme por su vida.

Fueron varios conductores quienes dieron la voz de alarma al verlo tendido en el suelo. A la zona se desplazaron sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local de Telde y Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

La víctima, presuntamente, fue asaltada al salir de su domicilio por dos hombres a los que, según los primeros datos, conocía. Los agentes trabajan para localizarlos. Al cierre de esta edición no se habían realizado detenciones.