Rescatan a un joven de 18 años cuando estaba a punto de ahogarse en Telde

Un joven de 18 años estuvo a punto de ahogarse esta tarde en la Punta del Castellano, en la costa de Telde, hasta que una barquilla que navegaba cerca lo rescató y lo llevó a tierra firme.

El muchacho se había lanzado al mar "para darse un chapuzón", según cuenta TeldeActualidad, pero el oleaje y las fuertes corrientes lo arrastraron mar adentro y le impidieron regresar a la orilla. Ante la emergencia, pidió ayuda a los tripulantes de la embarcación, que reaccionaron de inmediato y lograron sacarlo del agua.

Agentes de la Policía Local, efectivos de la Policía Canaria y una unidad móvil de Proactiva Salvamento y Socorrismo acudieron al lugar, aunque no tuvieron que intervenir porque el joven ya se encontraba fuera de peligro.

El episodio, afortunadamente, terminó en un gran susto sin consecuencias graves.