Rescatan a un joven de 18 años cuando estaba a punto de ahogarse en Telde

Quedó atrapado por las corrientes y pidió ayuda a una barquilla que logró ponerlo a salvo

El joven, ya en tierra, mira hacia la Punta del Castellano, donde pasó el susto.

El joven, ya en tierra, mira hacia la Punta del Castellano, donde pasó el susto. / Teldeactualidad

Un joven de 18 años estuvo a punto de ahogarse esta tarde en la Punta del Castellano, en la costa de Telde, hasta que una barquilla que navegaba cerca lo rescató y lo llevó a tierra firme.

El muchacho se había lanzado al mar "para darse un chapuzón", según cuenta TeldeActualidad, pero el oleaje y las fuertes corrientes lo arrastraron mar adentro y le impidieron regresar a la orilla. Ante la emergencia, pidió ayuda a los tripulantes de la embarcación, que reaccionaron de inmediato y lograron sacarlo del agua.

Agentes de la Policía Local, efectivos de la Policía Canaria y una unidad móvil de Proactiva Salvamento y Socorrismo acudieron al lugar, aunque no tuvieron que intervenir porque el joven ya se encontraba fuera de peligro.

El episodio, afortunadamente, terminó en un gran susto sin consecuencias graves.

