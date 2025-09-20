Aparatoso vuelco de un todoterreno en La Graciosa
El accidente ha tenido lugar en el mediodía de este sábado en la localidad de Pedro Barba y la víctima es un vecino de 86 años
Un vehículo todoterreno ha volcado este sábado en la localidad de Pedro Barba, en la isla de La Graciosa, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.
La dotación de bomberos destacada en la octava isla canaria fue alertada de lo ocurrido a las 13.01 horas. Cuando llegaron al lugar del incidente, la persona accidentada, un vecino de La Graciosa de 86 años, según vecinos de la Isla, se encontraba fuera del coche, por lo que los efectivos del consorcio ayudaron a los sanitarios a inmovilizar a la víctima y a trasladarla a la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) de guardia en Caleta del Sebo, a unos seis kilómetros de Pedro Barba.
A continuación, pusieron el utilitario sobre las cuatro ruedas en su posición original y lo retiraron de la vía balizándolo y desconectaron la batería.
Choque contra una barandilla de madera
Un despiste del varón atendido, que era el conductor del jeep que ha volcado, se baraja como causa del accidente. Chocó contra una de las barandillas de madera que delimitan la pista de tierra por la que circulaba, señalan fuentes de La Graciosa.
La ONG Emergencias de Lanzarote (Emerlan) ha señalado que en un principio el anciano fue llevado hasta el Consultorio Local de La Graciosa, pero posteriormente, sobre las 14.30 horas, fue evacuado en barco hasta Órzola (Lanzarote) para ser sometido a una exploración más intensa en el Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, en Arrecife. Otra ambulancia del SUC lo condujo desde Órzola (Haría) hasta la capital insular.
Efectivos de la Policía Local de Teguise también acudieron al lugar.
