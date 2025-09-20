Fallece un hombre tras ser atropellado en Fuerteventura

A las 13:45 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del atropello de un hombre por un vehículo en el Puente de San Antonio, municipio de Pájara.

La víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que el 1-1-2 activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencias. Intervinieron el Servicio de Urgencias Canario (SUC) con un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias con un helicóptero de rescate, Bomberos de Pájara, Policía Local y Guardia Civil.

A la llegada de los equipos sanitarios, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del afectado, ya que presentaba lesiones incompatibles con la vida.