Incendian el coche de un padre y su hijo en el barrio de San Juan en Las Palmas de Gran Canaria
El incidente tuvo lugar en la madrugada de este sábado en la zona conocida como Vuelta de Los Manzanos
Dos vehículos ardieron sobre las cuatro de la madrugada de este sábado, presuntamente, por un fuego intencionado, en La Vuelta de Los Manzanos, en el barrio de San Juan (Las Palmas de Gran Canaria).
Las primeras informaciones apuntan a que los coches son de un vecino y su hijo y que los mismos estaban estacionados en lugares distintos de la zona. También resultaron afectados con daños de diversa consideración otros utilitarios que se encontraban en los alrededores.
Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria acudieron a sofocar los fuegos, que sorprendieron a los vecinos por el humo y las explosiones derivadas de la combustión.
