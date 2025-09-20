Rescatan en helicóptero a una mujer de 70 años en apuros en un sendero de Fuerteventura
Los hechos ocurrieron en una zona de difícil acceso de la zona de Ajuy, en el municipio majorero de Pájara
Una mujer de unos 70 años ha sido rescatada en helicóptero tras verse en apuros en un sendero de difícil acceso de la zona de Ajuy del municipio majorero de Pájara en torno al mediodía de este sábado, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.
Efectivos del cuerpo de Bomberos de Pájara y agentes de la Policía Local colaboraron en la asistencia a la afectada, que presentaba dificultad respiratoria y no podía continuar su marcha, se destaca en un comunicado del 112.
El Cecoes añade que la mujer fue finalmente evacuada de la zona en un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias que la condujo a las inmediaciones del Hospital General de Fuerteventura.
La víctima fue puesta en manos de personal del Servicio de Urgencias Canario que la auxilió y la acercó en una ambulancia medicalizada al centro.
