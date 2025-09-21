Atracan a punta de cuchillo a un taxista en Telde

Un ladrón, armado con un cuchillo, atracó la madrugada de este domingo a un taxista que circulaba por el barrio de Marpequeña, en Telde. El trabajador se encontraba en la calle Arístides Briand, en torno a la 1.15 horas, cuando el individuo lo abordó y amenazó con el arma blanca para arrebatarle la recaudación.

Pese a la amenaza, el taxista logró oponer resistencia y dar aviso a las autoridades para que el atracador no le arrebatase el botín. A la zona acudieron agentes de la Policía Local de Telde y de la Policía Nacional, que auxiliaron a la víctima. El agresor, informa Teleactualidad, logró huir en dirección Hoya del Pozo y no ha sido detenido.

La Policía Nacional investiga el atraco y trabaja en localizar al autor de los hechos. El taxista, más allá del susto, no sufrió ninguna herida.

Este robo con violencia se suma, en la última semana, al apuñalamiento de un hombre en el barrio de La Herradura del municipio teldense. Un vecino, de 45 años, sufrió varias cuchilladas en un muslo y un golpe en la cara cuando salía de su vivienda por parte, según los datos de la investigación, de al menos una persona a la que conocía.

Además, hace once días, un encapuchado atracó un supermercado del barrio de Jinámar. Tras amenazar a los trabajadores huyó con la caja registradora.