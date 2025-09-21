Desalojan varias viviendas por un incendio que se propaga de una casa a un barranco en Santa Lucía de Tirajana
Los equipos de emergencia trabajan en la zona
Un incendio declarado en una casa artesana de Santa Lucía de Tirajana se ha propagado hasta un barranco cercano y afecta ya a unos 500 metros cuadrados próximos al ingenio del municipio. Como medida preventiva, se ha ordenado el desalojo de varias viviendas situadas en la zona de riesgo, mientras continúa desplegado un amplio operativo para frenar el avance de las llamas. En la intervención actúan bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y personal de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria.
Habrá ampliación.
