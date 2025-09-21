Un pasajero amenaza a un conductor de guagua durante la huelga en Las Palmas: “Te voy a matar”

Los guagüeros de la provincia de Las Palmas están de huelga parcial con carácter indefinido desde el pasado viernes, 19 de septiembre. Llevan a cabo los paros entre las 6.00 y 10.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, periodo en los que operan con servicios mínimos.

Precisamente, durante uno de esos tramos horarios se produjo una situación desagradable, con amenaza incluida, que acabó con un conductor en un centro de salud y con una denuncia en la Guardia Civil.

El relato de los hechos

Los hechos ocurrieron en Lanzarote sobre las 17.30 horas del viernes pasado en una guagua de la Línea 03 (Costa Teguise-Arrecife-Puerto del Carmen), cuando el vehículo se encontraba a la altura de la parada Costa Mar, en la Avenida de Las Playas de la zona turística de Puerto del Carmen.

En ese momento algunos pasajeros avisan al conductor de que hay un viajero que “parece no encontrarse en buen estado, ya que se le han caído bebidas al suelo”.

La Provincia

En ese momento el vehículo se encontraba parado para permitir que usuarios de esa ruta bajaran y subieran del mismo en Costa Mar. El guagüero se dirigió al hombre y vio que “estaba dormitado y con un fuerte olor a alcohol”. Lo intentó despertar para comprobar “si estaba bien”, pero tal y como se expone en el relato de la denuncia al que ha tenido acceso este periódico, el varón “se despierta” y comienza “a proferir insultos” al conductor.

Así amenazó el viajero al chófer

“Te voy a matar, hijo de puta”, se recoge en el parte de denuncia. Esa fue la amenaza verbal que lanzó el varón supuestamente bebido al chófer. A continuación, este decide llamar a la Policía Local de Tías, pero antes de que llegaron los agentes el hombre que insultó al responsable del bus se marchó por su propio pie, no sin antes pedirle disculpas al conductor por lo ocurrido.

La situación provocó que el guagüero entrara en estado de “ansiedad” y se pusiera “nervioso y con temblores”. Al día siguiente, al ver que no mejoraba, acudió a un centro de salud de Arrecife y presentó el parte en el puesto de la Guardia Civil de Tías, ubicado en Puerto del Carmen, para adjuntarlo a la denuncia que le tramitó uno de los agentes.

El pasajero que, supuestamente, insultó a un conductor de guagua en Lanzarote (1) / La Provincia

Dos meses antes, otra agresión

Lo sucedido el viernes se produce dos meses después de otro altercado en el mismo transporte público interurbano en Lanzarote. Un viajero llegó a golpear al guagüero mientras conducía y manipuló uno de los mandos del vehículo para abrir la puerta. Fue el 16 de julio pasado, en la Línea 62 (Semidirecta: Arrecife–Tías– Playa Blanca).

Los problemas comenzaron cuando nada más salir del Intercambiador situado frente a la playa de El Reducto (Arrecife), un pasajero se acercó al conductor y a gritos le pidió “¡abre la puerta ya!” porque se quería bajar en un lugar en el que no había paradas habilitadas, a la vez que abrió de una manera muy agresiva la mampara lateral que separa al guagüero del pasaje. Este invitó al agresor a que llamara a la policía si no estaba de acuerdo al no acceder a su exigencia para que parara y el hombre le contestó “¡llámala tú!”.

@janadenole12

“¿Por qué no abre?”

La situación fue empeorando hasta el punto de que el viajero le dio un puñetazo al conductor mientras continuaba con la marcha. Pero la cosa no quedó ahí.

Mientras tanto, varios de los pasajeros y el propio agredido instaban al cliente rebelde a que depusiera su actitud y se tranquilizara. “¡Nos vamos a chocar. Para!”, “¡Sale para allá, hombre!” le dijeron al acercarse de nuevo al chófer. “¿Por qué no abre?”, insistía el viajero.

Guaguas del transporte público interurbano en Lanzarote / La Provincia

Finalmente, una vez en el pueblo de Tías y tras haber recorrido unos 10 kilómetros de la ruta entre el Intercambiador de Arrecife y Tías, la Policía Local acabó bajando al agresor de la guagua. El conductor, pese a lo tenso de la situación, mostró una actitud serena.

Una turista que iba en la citada guagua grabó lo ocurrido y el vídeo se volvió viral.