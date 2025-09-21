Un pasajero muere durante un vuelo a Canarias y obliga a activar un aterrizaje de emergencia

Terror en el aire rumbo a Canarias. Un pasajero del vuelo EJU4775 de la aerolínea EasyJet, que cubría la ruta entre la ciudad francesa de Nantes y Lanzarote, falleció durante el trayecto el pasado martes 16 de septiembre de 2025. El incidente tuvo lugar cuando el avión se encontraba en fase de aproximación al aeropuerto lanzaroteño, momento en el que la tripulación detectó la situación médica crítica.

Tras constatar la gravedad de lo ocurrido, el piloto informó inmediatamente a las autoridades del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, quienes activaron los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones. El avión aterrizó sin mayores complicaciones, permitiendo la intervención de los servicios de emergencia.

La identidad del pasajero no ha sido revelada por respeto a la privacidad de su familia. Según fuentes citadas por medios franceses como Le Parisien, se desconoce si el fallecimiento fue consecuencia de una enfermedad previa o de un problema súbito.

El interior de la cabina de un avión con las señales de no fumarse y abrocharse el cinturón encendidas.jpg / Freepick/Jannoon028

EasyJet muestra su pesar y detalla su actuación

En un comunicado oficial, EasyJet ha confirmado el fallecimiento y ha destacado que la tripulación actuó conforme a los protocolos de atención médica en vuelo, haciendo todo lo posible por asistir al pasajero.

"Nuestras tripulaciones están capacitadas para responder a emergencias médicas y actuaron rápidamente para asistir al pasajero afectado", indicó la aerolínea, según Le Parisien.

Además, la compañía expresó su pésame a los allegados del fallecido: “Nuestros pensamientos están con la familia y amigos del pasajero. Les brindamos todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles”.

Puedes consultar más sobre protocolos de seguridad aérea en la página de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y sobre emergencias médicas a bordo en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Retraso en el vuelo de regreso a Nantes

El incidente provocó un importante retraso en el vuelo de regreso desde Lanzarote a Nantes. La aeronave, que tenía previsto despegar poco después del aterrizaje, no partió hasta varias horas más tarde. En lugar de aterrizar en Nantes a las 14:45, lo hizo finalmente pasadas las 23:00 horas, afectando a numerosos pasajeros.