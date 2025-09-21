Reducen a un varón armado que causó terror en una guagua en Tenerife

Una conductora de una guagua de transporte público y casi cuarenta pasajeros vivieron una pesadilla durante la tarde del pasado jueves en Tenerife.

Sólo la intervención de dos guardias civiles de Tráfico evitó que el terror fuera a más y que hubiera personas heridas de gravedad en el interior del vehículo, según explicaron algunos testigos.

Los hechos ocurrieron en el interior de una guagua de Titsa en la línea 112; es decir, que enlaza de forma directa Los Cristianos (Arona) y el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife por la autopista del Sur (TF-1).

Alterado y muy violento

En un momento determinado, un hombre treintañero, de origen canario, se puso muy alterado y violento. Tras insultar y amenazar a varios de los pasajeros, sacó un cuchillo de cocina.

Los gritos y el comportamiento agresivo del varón causó el pánico entre las decenas de personas que iban en la guagua. De hecho, algunos niños y mujeres empezaron a gritar.

El individuo iba en la parte central del vehículo, a la altura de la puerta trasera. Por eso, parte del pasaje se concentró en la parte delantera y el resto, en la trasera.

El varón llegó a cortarse el dedo de una mano y la palma de otra, por lo que tenía las extremidades superiores ensangrentadas. Y después llegó a ponerse el cuchillo en el cuello y amenazó con quitarse la vida.

En esos momentos, guardias civiles de Tráfico del destacamento de La Laguna intervenían en la regulación de la circulación por un accidente pasados los túneles de Güímar.

La intervención

La conductora de la citada guagua se dirigió a la mencionada patrulla y paró el vehículo. Cuando los guardias le preguntaron el motivo de su maniobra, la mujer contó que un individuo amenazaba a algunos pasajeros con un cuchillo y que el resto de los clientes tenían mucho miedo.

Los agentes subieron al vehículo de Titsa y se dirigieron al varón alterado. Testigos contaron que los funcionarios le pidieron que mostrara las manos. El protagonista del suceso escondió el arma blanca en una mochila y les enseñó las manos.

Uno de los guardias civiles de Tráfico le quitó la mochila y entre ambos miembros de la patrulla lo cogieron para bajarlo de la guagua.

Además de forcejear con los agentes, el individuo le reprochó a la joven que inicialmente iba sentada junto a él lo que había logrado.

Y después también insultó y amenazó a la chófer de la guagua de la línea 112. Pero una vez que estuvo fuera del vehículo, se tranquilizó y se sentó donde le dijeron los guardias.

Vecino de La Laguna

Los agentes pidieron refuerzos a una patrulla de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana de la comarca del Valle de Güímar, a la vez que activaron una ambulancia para que atendiera al individuo.

El hombre es un vecino de Punta del Hidalgo (La Laguna) de 32 años, según los datos que han trascendido.

En la mochila llevaba dos cuchillos de cocina de 30 centímetros de largo, mientras que en la cintura, bajo el pantalón tenía otra arma blanca de 15 centímetros de largo.

El personal sanitario asistió al varón, pero también solicitaron que la segunda patrulla de la Guardia Civil los escoltara hasta el hospital.