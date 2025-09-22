Encalla un velero en la playa de Los Cocoteros, en Lanzarote
La embarcación queda varada en la madrugada del lunes y sus dos tripulantes están a salvo
Durante la madrugada del domingo al lunes una embarcación de aproximadamente 13 metros de eslora quedó encallado en la playa de Los Cocoteros, en el municipio lanzaroteño de Teguise. La embarcación iba tripulada por dos personas, que por fortuna están a salvo después de este vistoso accidente marítimo.
La embarcación, con bandera de Polonia naufragó a la altura de la Montaña de Tinamala, en Guatiza y de momento se desconocen los motivos que provocaron la pérdida de rumbo de la embarcación que comandaban las dos personas de nacionalidad española.
Evaluar el depósito de combustible
"El barco está todavía entero, mide unos 13 metros y es de metal. No tiene ninguna fuga de momento, y a primera hora de la mañana con la bajada de la marea van a ir a retirar las pertenencias del interior del barco. A partir de ahí veremos cómo podemos sacar el barco de la zona de Guatiza, en la playa de callaos que hay ahí, al lado de Los Cocoteros. Vamos a evaluar el depósito de combustible también, que tiene unos 50 litros y ver cómo se puede acceder a él también para trabajar con seguridad una vez retirado", informó Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.
También acudieron al lugar del accidente unidades de la Policía Local de Teguise, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de la isla conejera.
