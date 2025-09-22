Tres heridos en dos accidentes ocurridos en Gran Canaria

Tres personas han resultado heridas de carácter moderado, este lunes, en dos accidentes ocurridos de forma casi simultánea en Gran Canaria.

El primero de los heridos es un motorista de 25 años, que sufrió una caída en Cruz de Morales, en dirección a San Mateo, en el municipio de Santa Brígida. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 15:34 horas.

Los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendieron al joven, que tenía una fractura abierta en una pierna, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, después de ir inicialmente al Centro de Salud de Santa Brígida.

En este caso, efectivos policiales instruyeron las diligencias correspondientes.

Vuelco de un vehículo

El segundo accidente tuvo que ver con el vuelco de un vehículo, que se saldó con dos personas heridas, una mujer y un hombre, que quedaron atrapadas en el coche, por lo que tuvieron que ser liberadas por los bomberos. En este caso, el aviso al 112 se dio a las 15:43 horas.

En concreto, se trata de un vuelco lateral ocurrido en la calle Murillo, en Santa Lucía de Tirajana.

El hombre sufrió un traumatismo torácico y la mujer, un traumatismo en un brazo. Ambos fueron trasladados a Hospiten Clínica Roca.

La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.