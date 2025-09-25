Una conductora resulta herida tras volcar su vehículo en el norte de Lanzarote
El suceso tuvo lugar este mediodía en la carretera LZ-1, en el municipio de Haría, y bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote excarcelaron a la víctima
Una conductora resultó herida moderada sobre las 12.20 horas de este jueves tras volcar su vehículo en la vía LZ-1, dentro del municipio de Haría (Lanzarote), en sentido Arrieta, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
En este sentido, bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote liberaron a la conductora del interior de su turismo y procedieron a asegurar el vehículo.
Mientras, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó a la mujer, que presentó varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa.
Finalmente, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.
