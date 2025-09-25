La Guardia Civil desmantela un caso de extorsión con amenazas de prostitución en Santa Lucía de Tirajana

La Guardia Civil de Vecindario ha culminado con éxito una compleja investigación que ha permitido la detención de dos individuos y la identificación de tres más, todos presuntamente implicados en un grave delito de extorsión, coacciones y amenazas a una pareja residente en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana.

Todo comenzó el pasado 21 de agosto de 2025, cuando un ciudadano decidió acudir a las dependencias de la Guardia Civil para denunciar una agresión y un intento de extorsión. Según relató la víctima, había sido citado por un conocido para una supuesta reunión de negocios en un local público de Santa Lucía de Tirajana. Sin embargo, en ese encuentro, fue abordado por tres individuos que bajo amenaza lo agredieron físicamente y le exigieron el pago de una alta suma de dinero, amenazando su integridad si no cumplía con sus demandas.

Durante la acción violenta, los agresores le robaron el teléfono móvil y le obligaron a desbloquearlo en el acto. Accedieron entonces a contenido personal y a material íntimo tanto del propio denunciante como de su pareja sentimental, aprovechando ese acceso para incrementar la presión sobre las víctimas.

Amenazas de difusión de contenido y coacciones a la pareja

Los responsables no dudaron en usar el material obtenido de manera ilícita para intimidar a la pareja de la víctima. Según fuentes de la investigación, llamaron directamente a la implicada para informarle de que, si no accedía a colaborar en el pago de la deuda, difundirían públicamente las imágenes. Además, la amenazaron con obligarla a ejercer la prostitución en Fuerteventura como método para saldar la supuesta deuda.

Este episodio de amenaza y coacciones se mantuvo activo incluso después de la presentación de la denuncia, ya que la pareja continuó recibiendo mensajes intimidatorios en días posteriores, según consta en las diligencias policiales.

Investigación policial y arrestos

La Guardia Civil desplegó un operativo basado en el análisis de imágenes de cámaras de seguridad de la zona, la declaración detallada de la víctima y la aportación crucial de una testigo que se presentó voluntariamente ante las autoridades. Las pesquisas incluyeron también el rastreo en redes sociales, permitiendo identificar no solo a los presuntos agresores, sino también a una mujer que, según la investigación, habría contratado a una empresa de desocupación para gestionar un conflicto de deuda, y a otro individuo que sirvió de enlace entre la víctima y el grupo extorsionador.

Finalmente, se logró la identificación de tres de los implicados, dos de los cuales ya han sido detenidos y puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana, mientras prosigue la investigación sobre los restantes.

Delitos de extorsión: un fenómeno complejo y con graves secuelas

La extorsión, las amenazas y las coacciones constituyen delitos complejos y extremadamente dañinos para las víctimas. Según destaca la Guardia Civil, este tipo de crímenes se caracterizan por su carácter encubierto y el profundo impacto psicológico que generan, obligando a quienes los padecen a vivir en constante estado de temor y vulnerabilidad. Los agresores suelen emplear tácticas de manipulación emocional y presión psicológica para forzar la voluntad de sus víctimas.

El éxito de la labor policial es posible gracias a la colaboración y la confianza depositada por la víctima al denunciar los hechos, gesto que resulta esencial para poder desmantelar este tipo de redes delictivas.