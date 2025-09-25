Un niño de 7 años y su abuela resultan heridos tras la caída de un poste eléctrico en Firgas

La tarde de ayer miércoles, 24 de septiembre, un grave suceso conmocionó a los vecinos del municipio grancanario de Firgas. Un menor de siete años y una mujer sufrieron varios traumatismos tras la caída de un poste eléctrico y telefónico en la calle Barranquera Honda, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:38 horas, cuando un camión que circulaba por la zona se enganchó accidentalmente con los cables del poste, arrancándolo y provocando que cayera sobre el niño y su abuela.

De inmediato varias llamadas alertaron de la situación al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que activó los protocolos de atención y emergencias.

Evacuación a dos hospitales de Gran Canaria

Al lugar acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazaron una ambulancia medicalizada, una sanitarizada y otra de soporte vital básico, además de efectivos de la Guardia Civil y de los bomberos voluntarios de Firgas. El menor fue valorado inicialmente con varios traumatismos de carácter grave y trasladado al centro de salud de Firgas, donde fue estabilizado antes de su evacuación urgente al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, escoltado por patrullas de la Guardia Civil para agilizar el trayecto.

Por su parte, la mujer, que también sufrió traumatismos, aunque de carácter moderado, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para recibir atención sanitaria especializada.

Investigación en curso

La Guardia Civil ha iniciado las diligencias oportunas y se encarga de investigar las circunstancias que provocaron el desprendimiento del poste. Los bomberos voluntarios de Firgas colaboraron en todo momento con los servicios sanitarios y de seguridad durante la intervención.