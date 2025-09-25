Una persona trasladada al hospital tras un incendio en una vivienda con tres bombonas de gas butano en Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote intervino este miércoles tras un incendio declarado en una vivienda situada en el diseminado Las Cabreras, entre las localidades de Tahiche y la Villa de Teguise, en el municipio de Teguise. La alerta fue recibida a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1- del Gobierno de Canarias a las 13.01 horas, lo que movilizó rápidamente a los servicios de emergencia al lugar del suceso.

A su llegada, los bomberos fueron guiados hasta la vivienda por la Policía Local de Teguise, donde ya estaba presente la Guardia Civil. El incendio se había originado en la terraza de la primera planta, donde se localizaron tres bombonas de gas butano, dos de ellas con fugas y en mal estado debido a la acción de las llamas.

Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, se logró controlar el fuego y evitar una situación más grave.

Bomberos y efectivos de la Policía Local de Teguise en la casa del diseminado de Las Cabreras, en el municipio de Teguise, donde se produjo el incendio / La Provincia

Una persona evacuada al hospital

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió en el lugar a una de las ocupantes de la vivienda, que fue finalmente trasladada al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa.

Durante la intervención, las bombonas de gas afectadas fueron refrigeradas y trasladadas a un descampado cercano para disipar el gas de forma segura. Además, se procedió a cerrar la entrada de agua en la azotea debido a daños en las tuberías que provocaban una fuga importante.

Tras valorar los daños ocasionados por el incendio, los servicios de emergencia desaconsejaron al propietario permanecer en la vivienda hasta que se garantice la seguridad. Finalmente, el incidente fue comunicado a la central una vez finalizadas las tareas de extinción y control de riesgos.