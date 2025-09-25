Tres detenidos, entre ellos el agresor de Salvatore Sinagra, tras otra violenta pelea con heridos graves en Arrecife

La pelea ocurrida en la calle Malagueña el pasado 19 de septiembre en el barrio de Argana Alta, en el municipio de Arrecife, ha desencadenado la detención de tres personas como presuntos responsables de lesiones graves. La riña tuvo lugar en las inmediaciones de un bar previamente conocido por incidentes similares.

La rápida respuesta de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Arrecife, permitió intervenir y evitar consecuencias aún más graves. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con una situación crítica: uno de los implicados presentaba heridas graves y fue trasladado de urgencia al Hospital Doctor José Molina Orosa mediante una ambulancia medicalizada.

La segunda víctima, en estado igualmente grave, fue ingresada con un corte profundo en el cuello que le afectó a la arteria carótida, lo que le supuso un riesgo vital.

Detenciones

Gracias a la colaboración ciudadana y a las gestiones iniciales llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad, los tres presuntos agresores fueron identificados en cuestión de horas. Dos de ellos habrían iniciado la discusión dentro del bar en un estado alterado por el consumo de alcohol y drogas, lo que desembocó en la violenta agresión en la vía pública. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Uno de los arrestados ya había estado en prisión preventiva recientemente, implicado en otra agresión grave ocurrida en Puerto del Carmen (Tías). Se trata de Salvatore Sinagra, el hostelero italiano que en enero de este año fue agredido de forma brutal en un centro comercial de la zona turística. La víctima pasó 16 días en coma como consecuencia de los golpes.

Refuerzo de la seguridad en Argana Alta

Ante la gravedad de los hechos y la reiteración de incidentes similares, la Policía Nacional ha decidido reforzar sus dispositivos de prevención en la zona de Argana Alta, una medida importante para mejorar la seguridad ciudadana y prevenir altercados en áreas identificadas como problemáticas.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial. Tras la vista, el juez ha decretado prisión provisional para uno de ellos por tentativa de homicidio y libertad con cargos (lesiones) para los otros dos, uno de ellos el que agredió a Salvatore Sinagra. Según ha podido saber este periódico, el que ingresó en prisión preventiva es un ciudadano marroquí.