Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche se empotra contra una terraza en Canarias y arrolla a varias personas

La herida de mayor gravedad en el accidente, ocurrido en Santa Úrsula (Tenerife), es una mujer con una fractura abierta en un brazo, la cual fue evacuada al Hospital Universitario de Canarias

Así se empotró un coche contra la terraza de una cafetería en Santa Úrsula

Así se empotró un coche contra la terraza de una cafetería en Santa Úrsula

El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un coche eléctrico ha perdido el control en la mañana de este viernes y se ha empotrado contra la terraza de una cafetería en Santa Úrsula (Tenerife). El vehículo ha arrollado a varias personas.

La herida de mayor gravedad es una mujer con una fractura abierta en un brazo, la cual fue evacuada al Hospital Universitario de Canarias. El resto de las personas fueron atendidas por crisis de ansiedad. Caminaban por la zona en ese momento y se vieron sorprendidas por el accidente.

Según los primeros datos que han trascendido de lo ocurrido, el vehículo que protagonizó el percance chocó contra otro que estaba estacionado en la vía y a continuación alcanzó la terraza del establecimiento de restauración.

Destrozos causados por el coche que se empotró contra la terraza de una cafetería en Santa Úrsula

Destrozos causados por el coche que se empotró contra la terraza de una cafetería en Santa Úrsula / El Día

Recursos que acudieron al lugar del accidente

Hasta el lugar del suceso se han desplazado varias ambulancias, bomberos del Consorcio de Tenerife así como efectivos de la Guardia Civil y Policía Local, entre otros recursos.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Han sentenciado a la ciudad entera': los empresarios de Joaquín Costa responden a la limitación horaria
  2. Detenido por amenazar con una botella de cristal a una joven, golpearla y patear un coche de la Policía en Arenales
  3. Un joven apuñala en el abdomen y la oreja a otro en una pelea en Santa Catalina
  4. La Minilla, entre el desconcierto y las molestias por la nueva zona verde de aparcamiento
  5. Un niño de 7 años y su abuela resultan heridos tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  6. Tres detenidos, entre ellos el agresor de Salvatore Sinagra, tras otra violenta pelea con heridos graves en Arrecife
  7. Jon Hernández, divulgador de IA: 'No pedir una segunda opinión a ChatGPT después de ir al médico, es negligencia con la propia salud
  8. La camiseta de la UD Las Palmas aparece por sorpresa en la Puerta del Sol de Madrid: miles de turistas ya la han visto

El joven que atacó a su novia en Tenerife le quitó el móvil para que no pidiera auxilio

El joven que atacó a su novia en Tenerife le quitó el móvil para que no pidiera auxilio

Atentado terrorista en el Puerto de Las Palmas: así fue el simulacro realizado en el Muelle Reina Sofía

Atentado terrorista en el Puerto de Las Palmas: así fue el simulacro realizado en el Muelle Reina Sofía

Un coche se empotra contra una terraza en Canarias y arrolla a varias personas

Un coche se empotra contra una terraza en Canarias y arrolla a varias personas

Grave un menor de 16 años tras sufrir quemaduras en un incendio declarado en una vivienda en el Sur de Gran Canaria

Grave un menor de 16 años tras sufrir quemaduras en un incendio declarado en una vivienda en el Sur de Gran Canaria

Herido un hombre tras caer de una altura de cuatro metros en Las Palmas de Gran Canaria

Herido un hombre tras caer de una altura de cuatro metros en Las Palmas de Gran Canaria

Un joven apuñala en el abdomen y la oreja a otro en una pelea en Santa Catalina

Un joven apuñala en el abdomen y la oreja a otro en una pelea en Santa Catalina

Una mujer contrata a una empresa de desokupas para saldar una deuda en Vecindario: «Si no pagas, te matamos y prostituimos a tu novia»

Una mujer contrata a una empresa de desokupas para saldar una deuda en Vecindario: «Si no pagas, te matamos y prostituimos a tu novia»

La Guardia Civil desmantela un caso de extorsión con amenazas de prostitución en Santa Lucía de Tirajana

La Guardia Civil desmantela un caso de extorsión con amenazas de prostitución en Santa Lucía de Tirajana
Tracking Pixel Contents