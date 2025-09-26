Una mujer contrata a una empresa de desokupas para saldar una deuda en Vecindario: «Si no pagas, te matamos y prostituimos a tu novia»

Lo abordaron tras una encerrona en Vecindario y amenazaron con matarlo y obligar a su pareja a prostituirse si no saldaba una deuda. La Guardia Civil ha detenido a dos personas e identificado a tres por extorsionar, amenazar y coaccionar a dos personas en Santa Lucía de Tirajana. Los detenidos forman parte de una empresa de desokupación a los que contrató una mujer para que la víctima le pagase un dinero que supuestamente le debía.

Los hechos se remontan al 21 de agosto, cuando un ciudadano acudió a dependencias policiales para denunciar que lo habían agredido y lo estaban extorsionando. Antes de esto, él quedó con un conocido para tratar un negocio, pero ese amigo al parecer le tendió una trampa.

Tres individuos llegaron por sorpresa y abordaron a la víctima. El cabecilla, junto a dos cómplices, lo agredieron para exigirle una elevada suma de dinero. «Si no pagas te matamos», lo amenazaron. Durante la agresión, le quitaron el móvil, lo obligaron a desbloquearlo y le robaron material íntimo suyo y de su pareja.

Con las imágenes en su poder, llamaron a la novia: o entregaba el dinero o difundían los vídeos de carácter sexual. A ella la amenazaron con obligarla a prostituirse en Fuerteventura hasta saldar la supuesta deuda.

Grabaciones y mensajes

Tras recibir la denuncia, los agentes analizaron grabaciones de seguridad, tomaron declaraciones -incluida la de una testigo que se presentó voluntariamente- y rastrearon redes sociales, hasta identificar a los responsables.

La investigación apunta a una mujer que contrató a una empresa de desokupación para liquidar una deuda con el agredido y a un conocido que actuó de gancho. También se logró identificar a tres agresores, los de la empresa de desokupas, dos de ellos ya detenidos. Pese a la denuncia inicial, las amenazas continuaron mediante mensajes enviados a la víctima y a su novia. Las diligencias, detenidos e identificados han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana.

Los agentes destacan la dificultad de las investigaciones de delitos de extorsión y coacciones y la importancia de denunciar. Al no dejar, en la mayoría de casos, señales físicas, el éxito de las operaciones depende de las declaraciones de víctimas y testigos que pueden estar bajo presión y miedo a represalias.