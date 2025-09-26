Grave un menor de 16 años tras sufrir quemaduras en un incendio en el Sur de Gran Canaria
El incendio tuvo lugar en la medianoche del jueves en un inmueble de la calle Américo Vespucio, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana
Un incendio declarado durante la madrugada del 26 de septiembre en un inmueble de la calle Américo Vespucio, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), ha dejado a un menor de 16 años con graves lesiones.
Los hechos ocurrieron minutos después de la medianoche, en torno a las 00:23 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso alertando sobre el incendio.
Traslado al Hospital Insular
De inmediato, el 112 activó a los equipos de emergencia: Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil. Los equipos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana controlaron las llamas y ventilaron el inmueble, evitando daños mayores.
Por su parte, el SUC, con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, atendió al joven, quien presentaba quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter grave. Tras ser estabilizado en el propio lugar, fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde sigue recibiendo atención especializada.
Investigación
La Policía Nacional ha abierto diligencias para esclarecer las causas del incendio, mientras que la Policía Local y Protección Civil colaboraron en las tareas de apoyo y coordinación, garantizando la seguridad de los vecinos y de los efectivos de emergencias.
