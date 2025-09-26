Herido un hombre tras caer de una altura de cuatro metros en Las Palmas de Gran Canaria

Un varón de 45 años sufrió en la noche del jueves una caída desde cuatro metros de altura en la zona del Paseo de Chil, en Las Palmas de Gran Canaria. El incidente se produjo pasadas las once de la noche.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias fue alertado de lo ocurrido a las 23.15 horas y activó de inmediato los servicios de emergencia. Hasta el lugar acudió personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico para atender la situación.

Los sanitarios asistieron al afectado, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado. Tras una primera valoración en el lugar del accidente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para continuar con su atención médica.

Investigación de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional se personaron en la zona para recabar información y abrir las diligencias necesarias. El suceso está siendo investigado para esclarecer las circunstancias que rodearon la caída.