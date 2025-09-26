Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un joven apuñala en el abdomen y la oreja a otro en una pelea en Santa Catalina

La Policía Local detiene en el parque al autor de las cuchilladas, que también amenazaba a los viandantes

Los servicios de emergencias atienden al herido por el apuñalamiento en Santa Catalina

Los servicios de emergencias atienden al herido por el apuñalamiento en Santa Catalina / LP/DLP

Carlota Barcala

Las Palmas de Gran Canaria

Madrugada de miércoles violenta en el parque Santa Catalina. Una pelea entre dos individuos terminó con uno de ellos apuñalado en el abdomen y la oreja y el otro, detenido.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria patrullaba por el entorno del parque cuando una mujer les dio el alto y les solicitó ayuda. La chica afirmó que un joven estaba intimidando y amenazando a todos los viandantes, buscando conflicto con los transeúntes.

Al acudir al lugar señalado por la testigo, los agentes localizaron a otro hombre, de 20 años, con heridas incisas sangrantes: una en el abdomen, otra en la cabeza y una tercera en la parte de la oreja, que requirió puntos de sutura. Ninguna de las cuchilladas reviste gravedad.

Al preguntarle por lo ocurrido, el joven dijo que otro lo había apuñalado y que tenía dos cuchillos en su poder. El presunto agresor, el mismo por el que la testigo dio el aviso, continuaba en el enclave. Los agentes le realizaron un cacheo, pero no localizaron las armas que, se investiga, las tiró a uno de los parterres para deshacerse de ellas.

El presunto autor del ataque, de origen magrebí y que estaba bajo los efectos de las drogas y no explicó por qué lo había cometido, quedó de inmediato detenido.

