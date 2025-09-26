El joven que atacó a su novia en Tenerife le quitó el móvil para que no pidiera auxilio

Los investigadores de la Guardia Civil tratan de confirmar si el joven detenido como presunto autor del intento de asesinato a su pareja sentimental en el sur de Tenerife durante la tarde del pasado miércoles se llevó su teléfono móvil cuando abandonó la casa para que la víctima no pudiera avisar a los servicios de seguridad y emergencias, ni siquiera a sus familiares o amistades.

Al marcharse del domicilio donde ocurrieron los hechos, en el barrio de La Jaca, en el municipio de Arico, el individuo también cogió supuestamente la cartera de la perjudicada.

Con dichas acciones, el ahora investigado, identificado como Andrés y de 26 años, pretendía que la mujer, que tenía diversas heridas de arma blanca de carácter grave y varios golpes, no pudiera solicitar auxilio de forma inmediata y, de esa manera, tuviera menos opciones de salvar su vida.

El individuo salió corriendo del piso donde atacó a su pareja y se dirigió a un descampado situado entre las localidades de La Jaca y Tajao, en la costa sureste de la Isla.

No había denuncias previas

Según relató la víctima –llamada Desiré y de 25 años– a quienes la auxiliaron en primer lugar cuando todavía se hallaba consciente, no era la primera vez que sufría malos tratos físicos por parte de su novio.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, en las bases de datos de las fuerzas de seguridad no constan denuncias previas de violencia machista por su parte.

Ambos iniciaron su relación sentimental hace ocho años. Hubo un momento en que la joven decidió romper con Andrés, durante el 2023. Sin embargo, recientemente le había dado una segunda oportunidad.

Trabajo en el Sur

La pareja llevaba apenas dos meses viviendo en la casa donde ocurrió la violenta agresión. Se trata de un domicilio propiedad de los padres de la chica, ubicado en la tercera planta de un pequeño edificio.

Desiré y Andrés habían cambiado de lugar de residencia, puesto que la joven encontró trabajo en un supermercado de una cadena comercial en el sur de Tenerife hacía poco tiempo. Le resultaba más cómodo vivir en esta zona del litoral de Arico y evitar así tener que desplazarse diariamente al norte de Tenerife.

Hasta entonces, la citada casa, en el sector Oeste de La Jaca, el de más reciente construcción, era utilizada por la familia de la víctima para pasar sus periodos de vacaciones y algunos fines de semana.

Desiré recibió cuchilladas en el cuello, la nuca, la cara y en el codo, así como cortes en ambas manos. Tras pedir auxilio con todas las fuerzas que podía en ese momento, a duras penas salió de su domicilio y reclamó ayuda a una pareja de vecinos, que la encontraron en medio de un charco de sangre.

Ambos ciudadanos, en colaboración con otra mujer, le taponaron las lesiones con toallas, mientras esperaban por dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una básica y otra medicalizada. Este último recurso trasladó a la afectada a Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Según informó ayer el cuerpo de seguridad, la joven evoluciona de forma favorable. Tras ser llevado a un centro sanitario, el apresado fue trasladado a los calabozos, mientras agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil realizan las diligencias.

Debido a las características del hecho, la investigación fue asumida, de forma concreta, por integrantes del Equipo Mujer Menor (Emume) del Instituto Armado.

Está previsto que el presunto autor del intento de asesinato pase a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Granadilla de Abona en la jornada de este viernes.