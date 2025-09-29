Un accidente entre guagua y coche en La Garita deja persona atrapada
En la noche de este lunes, 29 de septiembre, se produjo un accidente de tráfico en el municipio de Telde, en la zona conocida como La Garita, cuando una guagua de la empresa Global colisionó con un turismo pocos metros antes de llegar al destino.
La colisión ocurrió en una de las vías de acceso a La Garita, cuando la guagua —con pasajeros a bordo— impactó contra un coche particular. Al parecer, el choque fue en la zona trasera del turismo, donde quedó una persona atrapada dentro del vehículo. Hasta ahora no se ha confirmado la gravedad de sus heridas.
