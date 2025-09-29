Un coche se lleva por delante un muro de piedra en el sur de Lanzarote
Los hechos ocurrieron en la calle El Berrugo, en la localidad turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, en la noche del pasado sábado
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote recibió una alerta a las 21.00 horas del pasado sábado, 27 de septiembre, para una intervención en la calle El Berrugo, en la localidad turística y residencial de Playa Blanca, municipio de Yaiza. El aviso respondía a la necesidad de limpiar la calzada tras un accidente de tráfico ocurrido en la zona. Un coche se llevó por delante un muro de piedra.
Al llegar al lugar, los efectivos desplazados del Parque Sur, se encontraron con un vehículo que había quedado empotrado contra un muro. Tras valorar la situación, procedieron de forma segura a liberar el vehículo y desconectar la batería para evitar cualquier tipo de riesgo adicional.
Restablecimiento de la seguridad vial
Una vez retirado el automóvil, los bomberos realizaron la limpieza de la calzada para eliminar restos del accidente y garantizar el tránsito seguro de peatones y vehículos. Concluidas estas labores, el servicio fue dado por finalizado, restableciéndose la normalidad en la vía.
