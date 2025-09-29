Un conductor ebrio y sin permiso intenta eludir su implicación tras un accidente de moto en Las Palmas de Gran Canaria

Un nuevo incidente vial en el barrio capitalino de Casablanca I ha vuelto a poner en evidencia la gravedad de ciertas conductas al volante. En este caso, un conductor de motocicleta trató de evitar responsabilidades tras una caída, abandonando el lugar y dejando el vehículo atrás. Sin embargo, su intento de eludir a las autoridades fue en vano.

Intento de ocultar el accidente

Los hechos se produjeron recientemente en la zona de Casablanca I, en Las Palmas de Gran Canaria. Tras sufrir una caída con su motocicleta, el conductor implicado intentó desvincularse del suceso, abandonando el lugar del accidente sin dar parte a las autoridades.

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, tras conocer lo ocurrido, inició una investigación para localizar el vehículo y al responsable. Gracias a las labores de rastreo, se logró dar con la motocicleta, lo que permitió reconstruir los hechos.

Una vez localizada, la moto presentaba varias irregularidades como el no tener seguro obligatorio; carecer de permiso de circulación y que estaba en un estado técnico no apto para circular, lo que suponía un riesgo añadido para la seguridad vial.