Los cuatro detenidos por una nueva reyerta con arma blanca en Arrecife quedan en libertad

Nuevo sobresalto en las calles de Arrecife. Una reyerta con arma blanca entre dos grupos de jóvenes en la madrugada del pasado viernes, 26 de septiembre, en la zona de ocio nocturno de la calle Manolo Millares, en pleno centro de la capital de Lanzarote, se saldó con cuatro personas detenidas.

En la riña participaron alrededor de una decena de personas, con edades comprendidas entre los 20 y 30 años, han informado este lunes fuentes de la Policía Nacional, cuyo agentes de guardia llevaron a cabo los cuatro arrestos.

Dos de los detenidos son dos chicos marroquíes, de 20 y 21 años, respectivamente. Otro es un colombiano de 30 años y el cuarto, un español de 20.

Varios heridos

Este nuevo incidente dejó varias personas heridas que recibieron asistencia sanitaria, pero, en principio, ninguna de gravedad, señalan desde la Policía Nacional. Las causas que desencadenaron el pleito se investigan.

Vecinos de la zona han denunciado en reiteradas ocasiones la inseguridad que se produce en una de las principales vías de Arrecife, sobre todo, en horario nocturno.

En libertad y penas de multa

Los cuatro detenidos han quedado en libertad tras la celebración de un juicio rápido, señalan desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El caso para dos de ellos ha quedado sobreseído, mientras que otros dos han sido condenados a penas de multa por riña tumultuaria tras mostrar su conformidad con los hechos.

El segundo pleito en una semana

El altercado producido el pasado fin de semana en la calle Manolo Millares es el segundo que se produce en el plazo de una semana en Arrecife. El 19 de septiembre pasado tuvo lugar una grave reyerta en la calle Malagueña, en el barrio de Argana Alta. Como consecuencia de los hechos, la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, detuvo a tres personas como presuntos responsables de lesiones graves. La riña tuvo lugar en las inmediaciones de un bar previamente conocido por incidentes similares.

La rápida respuesta de los cuerpos policiales permitió intervenir y evitar consecuencias aún más graves. Uno de los implicados presentaba heridas graves y fue trasladado de urgencia al Hospital Doctor José Molina Orosa mediante una ambulancia medicalizada.

La segunda víctima, en estado igualmente grave, fue ingresada con un corte profundo en el cuello que le afectó a la arteria carótida, lo que le supuso un riesgo vital.

Las tres detenciones se practicaron en cuestión de horas. Dos de los presuntos implicados habrían iniciado la discusión dentro del bar en un estado alterado por el consumo de alcohol y drogas, lo que desembocó en la violenta agresión en la vía pública. Uno de los tres arrestados ingresó en prisión provisional por un delito de tentativa de homicidio, mientras que los dos restantes quedaron en libertad acusados de sendos delitos de lesiones.