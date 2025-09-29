Detenido un ladrón de 72 años por robar bicicletas en Gran Canaria: viajaba en guagua y vestía ropa de ciclista para disimular

Un hombre de 72 años con antecedentes policiales ha sido detenido por la Policía Nacional en San Bartolomé de Tirajana como presunto autor de numerosos hurtos de bicicletas en distintos puntos de Gran Canaria. La investigación comenzó en agosto, cuando se denunció la sustracción de una bicicleta eléctrica valorada en 2.800 euros.

Los agentes descubrieron que el autor empleaba un modus operandi planificado: se desplazaba en guagua a zonas alejadas de su domicilio, donde seleccionaba las bicicletas y las sustraía utilizando una cizalla escondida en su mochila. Para pasar desapercibido, vestía ropa de ciclista y, como elemento adicional para ocultar su identidad, utilizaba simuladores de tatuajes en los brazos.

Tras cometer los robos, regresaba a su domicilio con las bicicletas ocultas en la bodega del autobús interurbano.

Varias bicicletas robadas en una sola jornada

Las pesquisas determinaron que el detenido podía robar varias bicicletas en una misma mañana, que posteriormente vendía de forma ambulante en su zona de residencia.

Gracias al trabajo de los agentes, se logró identificar al sospechoso y detenerlo, además de recuperar once bicicletas robadas durante la operación. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

La Policía Nacional ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y esclarecer delitos. Las personas que dispongan de información sobre actividades delictivas pueden comunicarse de forma anónima a través del apartado “Colabora” de la web oficial de la Policía Nacional.