La Guardia Civil detiene en Fuerteventura a un hombre acusado de asaltar con violencia a dos mujeres turistas mayores

Ambos robos se produjeron de madrugada en calles próximas a la Avenida Nuestra Señora del Carmen, una de las principales arterias de Corralejo

G. C.

La Provincia

La Provincia

Arrecife

La Guardia Civil del Puesto Principal de Corralejo, en el norte de Fuerteventura, ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación. Los hechos, que afectaron a dos mujeres mayores de nacionalidad extranjera, ocurrieron los días 16 y 19 de septiembre en zonas céntricas de la localidad turística.

El arresto se produjo la madrugada del 21 de septiembre, cuando los agentes detectaron al individuo siguiendo de forma sospechosa a una pareja de avanzada edad por una calle de Corralejo. Su actitud levantó las alarmas, ya que coincidía con el patrón de comportamiento descrito en los delitos anteriores: acechar a víctimas vulnerables para asaltarlas de forma sorpresiva.

Un patrón repetido: robos por el método del tirón

Según la investigación, ambos robos se produjeron de madrugada en calles próximas a la Avenida Nuestra Señora del Carmen, una de las principales arterias de Corralejo. El presunto autor habría utilizado el conocido método del tirón, pero con una violencia especialmente grave, provocando caídas y lesiones a las víctimas.

Objetos sustraido a un turista en Corralejo, en el norte de Fuerteventura

Objetos sustraido a un turista en Corralejo, en el norte de Fuerteventura / G.C.

Las víctimas, dos mujeres de edad avanzada que se encontraban de vacaciones en la isla, describieron de forma coincidente al agresor como un hombre joven, de unos 30 años, piel oscura, cabello negro y complexión media.

Cámaras de seguridad y colaboración ciudadana, claves en la investigación

La labor investigadora de la Guardia Civil se centró en el análisis de imágenes obtenidas de cámaras de videovigilancia de la zona, que permitieron seguir los movimientos del sospechoso y confirmar su identidad gracias a detalles como la ropa que vestía durante los asaltos.

Gracias también a la colaboración ciudadana, los agentes lograron recuperar parte de esa ropa, además de objetos personales y documentación sustraída a las víctimas.

Vestimenta del supuesto ladrón que robó a dos mujeres turistas de avanzada edad en Corralejo, en el norte de Fuerteventura

Vestimenta del supuesto ladrón que robó a dos mujeres turistas de avanzada edad en Corralejo, en el norte de Fuerteventura / G. C.

Este trabajo permitió cerrar la investigación en apenas cuatro días desde el primer delito, lo que pone en valor la respuesta rápida de los cuerpos de seguridad ante hechos especialmente graves en zonas turísticas.

El detenido queda en libertad con cargos

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario el día 22 de septiembre. Aunque quedó en libertad con cargos, el juez dictó una orden de alejamiento que le prohíbe entrar en el término municipal de La Oliva, donde se encuentra Corralejo.

La Guardia Civil ha reafirmado su compromiso con la seguridad ciudadana, destacando la importancia de la prevención y la rápida actuación ante este tipo de delitos, que generan gran preocupación tanto entre los residentes como entre los visitantes.

La Guardia Civil detiene en Fuerteventura a un hombre acusado de asaltar con violencia a dos mujeres turistas mayores

La Guardia Civil detiene en Fuerteventura a un hombre acusado de asaltar con violencia a dos mujeres turistas mayores

