Un hombre de 70 años resulta herido moderado tras colisionar su vehículo contra un muro en Las Palmas de Gran Canaria
El accidente se produjo en el Barranco de la Ballena y el afectado fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Un hombre de 70 años sufrió policontusiones de carácter moderado tras colisionar el turismo que conducía contra un muro en el Barranco de la Ballena, s/n, municipio de Las Palmas de Gran Canaria, a las 13:59 horas de este lunes.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta y activó de inmediato los recursos necesarios.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó con una ambulancia de soporte vital básico, asistió al herido en el lugar del accidente y lo trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Asimismo, la Policía Local acudió al lugar de los hechos e instruyó las diligencias correspondientes.
