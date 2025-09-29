Un motorista resulta herido tras una caída en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria

En la mañana de este lunes 29 de septiembre, un motorista de 49 años sufrió un accidente en la GC-3 (Circunvalación), en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en dirección sur a la altura de Tamaraceite.

El suceso tuvo lugar sobre las 7.30 horas y fue el propio afectado quien alertó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias sobre su caída.

Inmediatamente, el CECOES movilizó los recursos de emergencia pertinentes. Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar y, tras realizar una primera valoración, asistió al herido, que presentaba diversas contusiones catalogadas de carácter moderado.

Evacuación al hospital

El motorista fue evacuado al Hospital Perpetuo Socorro para continuar con la atención médica necesaria.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.