Buscan a un hombre desaparecido en la costa del sur de Gran Canaria
El varón desapareció en la noche del lunes cuando intentaba recuperar su moto náutica en la zona de San Bartolomé de Tirajana
Un dispositivo de emergencias integrado por la embarcación 'Macondo' de Salvamento Marítimo, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y efectivos policiales han reanudado en la mañana de este martes la búsqueda por mar, aire y tierra de un hombre desaparecido anoche en la costa del sur de la isla de Gran Canaria.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, el varón desapareció en la noche del lunes cuando intentaba recuperar una moto náutica en la zona de San Bartolomé de Tirajana.
Habrá ampliación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los barrios de viviendas de protección oficial se vacían por falta de atractivo
- El TSJC niega que se vulneraran los derechos de un grupo ecologista por no poder acceder en coche a El Confital
- Así es como se levanta la popa de un barco para quitarle la hélice sin sacarlo del agua en el Puerto de Las Palmas
- Pelea en San Telmo: Cinco jóvenes amenazan a otros y agreden a una chica para robarle el móvil
- Humedades, inseguridad y falta de personal, las denuncias de los trabajadores de los balnearios de Las Canteras
- La huelga en el transporte interurbano de la provincia de Las Palmas se suspende y se retoman las negociaciones con la patronal
- Un aficionado de la UD Las Palmas está harto del juego y estalla contra el equipo: 'Me tienes aburrido, me tienes hasta los...
- Señor Tiempo vence al Perro Maldito