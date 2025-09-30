Buscan a un hombre desaparecido en la costa del sur de Gran Canaria

Un dispositivo de emergencias integrado por la embarcación 'Macondo' de Salvamento Marítimo, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y efectivos policiales han reanudado en la mañana de este martes la búsqueda por mar, aire y tierra de un hombre desaparecido anoche en la costa del sur de la isla de Gran Canaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, el varón desapareció en la noche del lunes cuando intentaba recuperar una moto náutica en la zona de San Bartolomé de Tirajana.

Habrá ampliación.