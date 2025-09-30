Una colisión múltiple en la GC-1 deja grandes retenciones a la altura de Marpequeña
No se han registrado heridos
Un accidente múltiple en la GC-1 ha dejado este martes fuertes retenciones.
Según informa el 112 Canarias, se ha producido una colisión entre tres vehículos a la altura de Marpequeña, en Tenerife.
El siniestro, que se produjo en dirección sur, no ha dejado heridos.
La Guardia Civil ha intervenido en el lugar.
