Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una colisión múltiple en la GC-1 deja grandes retenciones a la altura de Marpequeña

No se han registrado heridos

Archivo - Cecoes 112

Archivo - Cecoes 112 / CECOES 112 - Archivo

La Provincia

La Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Un accidente múltiple en la GC-1 ha dejado este martes fuertes retenciones.

Según informa el 112 Canarias, se ha producido una colisión entre tres vehículos a la altura de Marpequeña, en Tenerife.

El siniestro, que se produjo en dirección sur, no ha dejado heridos.

La Guardia Civil ha intervenido en el lugar.

TEMAS

  1. Los barrios de viviendas de protección oficial se vacían por falta de atractivo
  2. Pelea en San Telmo: Cinco jóvenes amenazan a otros y agreden a una chica para robarle el móvil
  3. El TSJC niega que se vulneraran los derechos de un grupo ecologista por no poder acceder en coche a El Confital
  4. Así es como se levanta la popa de un barco para quitarle la hélice sin sacarlo del agua en el Puerto de Las Palmas
  5. Humedades, inseguridad y falta de personal, las denuncias de los trabajadores de los balnearios de Las Canteras
  6. La huelga en el transporte interurbano de la provincia de Las Palmas se suspende y se retoman las negociaciones con la patronal
  7. Un aficionado de la UD Las Palmas está harto del juego y estalla contra el equipo: 'Me tienes aburrido, me tienes hasta los...
  8. Alumnos de especializaciones de FP en Canarias llevan años sin poder obtener sus títulos oficiales por un bloqueo administrativo

Una colisión múltiple en la GC-1 deja grandes retenciones a la altura de Marpequeña

Una colisión múltiple en la GC-1 deja grandes retenciones a la altura de Marpequeña

La Guardia Civil desmantela una red de tráfico ilegal de medicamentos en Gran Canaria que afecta a menores con TDAH

La Guardia Civil desmantela una red de tráfico ilegal de medicamentos en Gran Canaria que afecta a menores con TDAH

Muere una mujer tras ser atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife

Muere una mujer tras ser atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife

Buscan a un hombre desaparecido en la costa del sur de Gran Canaria

Buscan a un hombre desaparecido en la costa del sur de Gran Canaria

Detenido un cuarto implicado en el asesinato a tiros de Josué, 'el Conejero'

Detenido un cuarto implicado en el asesinato a tiros de Josué, 'el Conejero'

Pelea en San Telmo: Cinco jóvenes amenazan a otros y agreden a una chica para robarle el móvil

Pelea en San Telmo: Cinco jóvenes amenazan a otros y agreden a una chica para robarle el móvil

Un accidente entre una guagua y un coche en La Garita deja a una persona atrapada

Un accidente entre una guagua y un coche en La Garita deja a una persona atrapada

Accidente en La Garita

Accidente en La Garita
Tracking Pixel Contents