Una colisión múltiple en la GC-1 deja grandes retenciones a la altura de Marpequeña

Un accidente múltiple en la GC-1 ha dejado este martes fuertes retenciones.

Según informa el 112 Canarias, se ha producido una colisión entre tres vehículos a la altura de Marpequeña, en Tenerife.

El siniestro, que se produjo en dirección sur, no ha dejado heridos.

La Guardia Civil ha intervenido en el lugar.