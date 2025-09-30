La Guardia Civil desmantela una red de tráfico ilegal de medicamentos en Gran Canaria que afecta a menores con TDAH

La actuación coordinada de la Guardia Civil ha permitido desmantelar en Gran Canaria una red dedicada al tráfico ilícito de medicamentos, en una investigación que ha revelado graves irregularidades en la obtención y distribución de fármacos sujetos a estrictas restricciones por su carácter adictivo y potencial daño para la salud.

El operativo, finalizado el pasado 12 de septiembre, concluyó con la detención de dos personas (uno de ellos auxiliar de farmacia) investigadas por delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y contra la salud pública.

Inicio y desarrollo de la investigación

La operación comenzó cuando los agentes del área de Atención al Ciudadano del Puesto Principal de Vecindario detectaron anomalías en varias farmacias de la isla, relacionadas con la obtención y posterior desvío de medicamentos de tipo anfetamínico, empleados habitualmente en terapias médicas bajo estricta supervisión por su alto potencial de abuso. El Servicio Canario de Salud colaboró estrechamente con el instituto armado, facilitando el esclarecimiento de los hechos y garantizando que la investigación avanzara con todas las garantías legales.

Las primeras pruebas indicaban un desvío sistemático de fármacos restringidos al mercado negro. Los medicamentos, entre los que se encontraba Rubifen –utilizado principalmente para el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)–, eran sustraídos gracias a la manipulación del sistema informático de un establecimiento farmacéutico. Para encubrir su actividad, el principal responsable, un auxiliar de farmacia, alteraba recetas, falsificaba documentos oficiales y empleaba identidades de terceros con la colaboración de otra persona detenida en la operación.

Una red extendida y organizada

La estructura criminal extendió sus operaciones a lo largo de cinco municipios de Gran Canaria, en un esfuerzo por evitar la detección. El método delictivo consistía en emplear recetas fraudulentas para la obtención de grandes cantidades de medicamentos, redistribuyéndolos fuera de los cauces legales y aprovechando la creciente demanda de estos productos en el mercado negro, debido a sus efectos estimulantes similares a la cocaína.

Los investigadores practicaron un registro domiciliario donde se incautaron numerosas evidencias

La minuciosa labor de los investigadores incluyó el análisis de grabaciones de seguridad, el cotejo de recetas y documentación, así como la toma de declaraciones a testigos y víctimas. Todo esto permitió desvelar un entramado sofisticado cuyo objetivo era lucrarse a costa de la salud de terceros, especialmente de los colectivos más vulnerables.

Menores con TDAH, víctimas principales

Uno de los aspectos más preocupantes destapados por la operación fue el impacto directo sobre niños y adolescentes diagnosticados con TDAH. Al menos 13 menores se vieron privados de su medicación prescrita tras la sustracción de cerca de 4.150 dosis mediante procedimientos fraudulentos. Esta actuación puso en riesgo no solo el correcto desarrollo de su tratamiento, sino también su bienestar y calidad de vida diaria. Los investigadores consideran probable que la cifra de afectados aumente, dado que aún está en análisis parte de la documentación interceptada en los registros realizados.

La privación de la medicación necesaria puede provocar importantes consecuencias en el ámbito académico, social y familiar para los menores con TDAH. El acceso irregular o fraudulento a medicamentos controlados supone además un grave riesgo de salud pública, ya que favorece el uso indebido de estos fármacos fuera del entorno médico autorizado.

Un autodispensador de medicamentos en una imagen dar archivo. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Repercusión social y sanitaria

El desmantelamiento de la red no solo implica una victoria frente al delito económico y la falsificación de documentos, sino también una contribución sustancial a la protección del sistema sanitario canario y a la defensa de los pacientes más vulnerables. Fraudes de este tipo implican perjuicios económicos para la sanidad pública y, lo más grave, dejaron desatendidos a menores y pacientes con prescripción médica, que no pudieron disponer de sus tratamientos.

La operación policial ha servido, además, para alertar sobre la importancia de la vigilancia en la dispensación de medicamentos de uso restringido, reforzando los controles en farmacias y la coordinación entre las autoridades sanitarias y los cuerpos de seguridad.

Los autores usurpaban identidades y falsificaban recetas para traficar con medicamentos

Para más información sobre el uso y control de medicamentos en España, se puede consultar la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el Servicio Canario de Salud.

Diligencias y próximo paso judicial

Tras la detención de los presuntos implicados, se efectuó el registro de sus domicilios, donde se incautaron pruebas documentales que podrían aumentar el número de delitos imputados. Ambos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana, continuando las diligencias para delimitar todas las responsabilidades legales.

El caso sigue bajo investigación para determinar si existen más personas involucradas y para aclarar el destino de la medicación desviada.

Compromiso de la Guardia Civil contra el tráfico ilícito

La Guardia Civil resalta su compromiso en la lucha contra el tráfico ilegal de medicamentos y advierte sobre los riesgos que implica para la sociedad española el acceso no autorizado a fármacos con alto potencial adictivo. Además de su perjuicio económico y sanitario, estos delitos constituyen una amenaza a la integridad y seguridad de los más jóvenes y colectivos vulnerables.

Reforzar la vigilancia y promover la colaboración ciudadana continúan siendo estrategias claves para anticipar y combatir estos hechos delictivos, según destacan fuentes oficiales.

Reflexión final: lucha conjunta por la salud pública

Este caso pone en evidencia la necesidad de mantener la guardia alta frente al uso fraudulento de recetas y la sustracción de medicamentos. La coordinación entre agentes de la autoridad, instituciones sanitarias y la vigilancia en los circuitos de dispensación resulta esencial para evitar que estos productos acaben alimentando redes ilícitas y comprometiendo tratamientos vitales para las personas diagnosticadas con TDAH y otras patologías.