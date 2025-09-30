Herido grave un surfista tras sufrir un accidente en una playa en Canarias
El bañista, de 47 años y nacionalidad polaca, sufrió un golpe en la espalda y casi se ahoga antes de que lo rescataran
Un surfista de 47 años y nacionalidad polaca se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente en una playa de Fuerteventura.
Los hechos ocurrieron a las 16.37 horas de este martes en Piedra Playa, en el municipio de La Oliva. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando que el personal de salvamento de la playa había rescatado a un surfista con signos de ahogamiento.
Al llegar al lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del centro de salud de Corralejo, atendieron al afectado comprobando que presentaba signos de ahogamiento incompleto y un traumatismo en la espalda de carácter grave. Tras estabilizarlo, lo trasladaron en ambulancia al Hospital General de Fuerteventura. Todo apunta a que el bañista sufrió un golpe mientras hacía surf.
Los bomberos colaboraron con los recursos desplazados al lugar y la Guardia Civil se encargó de las diligencias.
- Pelea en San Telmo: Cinco jóvenes amenazan a otros y agreden a una chica para robarle el móvil
- Los barrios de viviendas de protección oficial se vacían por falta de atractivo
- El TSJC niega que se vulneraran los derechos de un grupo ecologista por no poder acceder en coche a El Confital
- Así es como se levanta la popa de un barco para quitarle la hélice sin sacarlo del agua en el Puerto de Las Palmas
- Humedades, inseguridad y falta de personal, las denuncias de los trabajadores de los balnearios de Las Canteras
- La huelga en el transporte interurbano de la provincia de Las Palmas se suspende y se retoman las negociaciones con la patronal
- Un aficionado de la UD Las Palmas está harto del juego y estalla contra el equipo: 'Me tienes aburrido, me tienes hasta los...
- Los taxistas de Ingenio protestan por las sanciones municipales