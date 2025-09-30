Muere un joven de 25 años tras caer con su coche por el Risco de Famara en Lanzarote

Lanzarote ha vivido una nueva tragedia este martes 30 de septiembre tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de unos 25 años, que se precipitó con su coche por el Risco de Famara, una de las zonas más escarpadas y peligrosas de la isla. El suceso activó un amplio dispositivo de emergencia que trabajó durante varias horas en condiciones especialmente difíciles debido a la orografía del terreno.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 (CECOES) fue quien recibió la alerta en la mañana del martes. Desde ese momento, se activó un dispositivo de búsqueda y rescate con la participación de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

La coordinación entre estos cuerpos permitió actuar con rapidez, aunque el difícil acceso a la zona y el estado del vehículo complicaron las labores iniciales.