Muere una mujer tras ser atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife
El servicio de transporte se encuentra suspendido temporalmente
Una peatón ha fallecido tras ser atropellada por el Tranvía de Tenerife durante la mañana de este martes, 30 de septiembre. El atropello se registró en la Avenida Islas Canarias, a la altura de la calle Poggi Borsoto, después de las diez de la mañana. La joven rondaba los 20 años de edad, según las primeras informaciones.
Bomberos de Tenerife, agentes de la Policía Local de Santa Cruz y el personal sanitario trabajan en el lugar de los hechos para rescatar el cuerpo de la afectada, que ha quedado atrapado bajo el tranvía.
El servicio de transporte público se encuentra temporalmente suspendido debido al suceso. El tráfico se encuentra cortado en la zona para facilitar los trabajos de rescate, mientras que las líneas de guaguas Titsa también se han visto afectadas. Se pide precaución tanto a los transeúntes como a aquellos conductores que tenga que ir hasta la zona afectada.
