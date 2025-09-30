Pelea en San Telmo: Cinco jóvenes amenazan a otros y agreden a una chica para robarle el móvil

Una trifulca entre dos grupos de jóvenes, que comenzó a raíz de que uno de ellos increpase a una chica y a sus amigos, terminó la madrugada del domingo con cinco detenidos y una mujer herida tras recibir varios golpes para robarle el móvil junto al parque de San Telmo.

Los hechos ocurrieron el domingo, a las 5.20 horas, en la parada de taxis de San Telmo. Una banda de cinco jóvenes —dos de 18 años y tres menores de edad, de entre 16 y 17, todos españoles— increpó, insultó y amenazó a otro grupo de chicos hasta que llegaron a las manos.

Durante la trifulca, el grupo que inició la disputa aprovechó para pegar a una mujer —de 23 años— y robarle el teléfono móvil. Le dieron puñetazos en la cara y el cuello.

Testigos de lo ocurrido avisaron al 092 de la Policía Local y a la zona se desplazaron dos indicativos del Unidad Especial-Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA), que localizaron a los agresores cuando ya huían por la calle León y Castillo.

La víctima fue trasladada a un centro de salud para realizarle el parte de lesiones, con heridas visibles en el rostro. Los cinco implicados quedaron detenidos por un presunto delito de robo con violencia. La Policía Local alertó a los padres de los menores para que se personaran en el enclave.